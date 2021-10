Sono stati interrogati questa mattina i tre presunti autori della rapina avvenuta il 26 luglio 2019 nella frazione di San Donato a Sabaudia in danno della filiale del Credito Cooperativo. Luca D'Antonio è stato sentito per rogatorio dal gip di Catania, mentre Salvatore Storniolo e Orazio Bafumi sono stati sentiti dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di latina Giuseppe Molfese. Tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Misure per ora confermate