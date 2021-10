Il gip Molfese questa mattina ha ascoltato il militare dell'Esercito trovato in possesso di droga. L'uomo, difeso dall'avvocato Accapezzato, ha dichiarato che possedeva le dosi per uso personale. Il giudice si è riservato di decidere sulla attenuazione della misure restrittiva chiesta dal difensore.

L'uomo era stato fermato per un controllo in via Belgio. Si tratta di un 44enne residente ad Aprilia risultato essere un militare fuori servizio di stanza a Roma – militare dell'Esercito – e trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina, scatta perquisizione a casa e trovati in tutto circa 57 grammi di cocaina.