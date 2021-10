Ieri sera, a Terracina, i carabinieri della locale Aliquota Radiomobile, in ottemperanza all' ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Latina, Francesca Coculo. che concordava con la motivata richiesta di aggravamento della misura avanzata dal reparto operante, traevano in arresto un 57 enne del luogo.

L'uomo è ritenuto responsabile del delitto di atti persecutori, già sottoposto al provvedimento del divieto di avvicinamento alla casa familiare della ex convivente, per il quale si era reso più volte inottemperante alle prescrizioni imposte. L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso il proprio domicilio, ove rimarrà ristretto in regime di arresti domiciliari.