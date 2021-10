Nel corso della tarda mattinata, a Gaeta, nell' ambito di mirati servizi volti al contrasto di condotte illecite inerenti al settore del lavoro, i militari della locale tenenza dei carabinieri, unitamente a quelli del Nil e della Asl di latina, hanno effettuato una serie di controlli alle ditte edili.

All'esito di tali controlli, un ‘impresa del posto è stata sanzionata con sospensione dell' attività imprenditoriale per essersi servita di 1 lavoratore in nero e aver violato normativa covid. Nella medesima circostanza è stato denunciato l' amministratore unico, un 41 enne di Gaeta, per mancato stoccaggio ed evacuazione dei detriti del ponteggio peraltro privo di idoneo parapetto, per lavori in quota, nonché il geometra della ditta, un 38 enne di Formia, per mancato adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento. Un'altra impresa con sede legale a Itri, veniva sospesa nell' attività imprenditoriale per violazione normativa covid e una società cooperativa, con sede legale a Gaeta, sottoposta a controllo è risultata invece svolgere regolarmente l'attività di impresa.

Complessivamente venivano elevate sanzioni per un'importo di circa 9000 euro.