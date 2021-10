In particolare nella provincia di Latina:

n. 1 episodio di assembramento; n. 13 casi di carenze nella sanificazione e di omessa apposizione della cartellonistica con informazione agli utenti; la presenza di 5 addetti e di 7 avventori sorpresi privi dei previsti DPI. Elevate complessivamente sanzioni amministrative, per un importo di 20.000 euro.

Nell'ambito degli interventi effettuati, gli operanti hanno contestato 27 violazioni amministrative in materia di covid-19, accertando:

I controlli condotti a tappeto hanno permesso di accertare 21 violazioni amministrative in materia di GREEN PASS, di cui 9 contestate ai titolari degli esercizi per la mancata verifica sul possesso della certificazione verde e 12 ad avventori sorpresi senza regolare certificazione verde.

Sono stati impiegati oltre 300 militari dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità e dei Comandi Provinciali dell'Arma coinvolti per la verifica di 315 obiettivi, tra strutture ricettive, attività di ristorazione, pub e american bar, e circa 1.500 clienti.

I Carabinieri dei NAS del centro Italia, nell'arco del fine settimana hanno svolto un'intensa azione di controllo sulla corretta attuazione delle disposizioni sul Green Pass e delle misure di contenimento alla diffusione del covid-19, concentrandosi in particolare sul monitoraggio dei locali della movida.

