Camminava impaurito lungo il margine di via del Genio Civile ieri un cagnolino di appena due mesi che era probabilmente sfuggito al controllo della madre una pattuglia del nucleo radiomobile del reparto territoriale di Aprilia impegnata nelle consuete attività di controllo del territorio, l'ho annotato e si è fermata per soccorrerlo a quel punto è stata allertata e fatto intervenire una associazione di tutela e protezione degli animali "ricomincio da Ciro" che ha preso in carico il cucciolo lo ha rifocillato e lo ha accolto presso la propria struttura in attesa magari di una adozione.