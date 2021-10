Se ne andava in giro in piena notte con poco più di un grammo di cocaina nascosta nei calzini e, in auto, con in coltello a serramanico e una mazza da baseball. Ha 23 anni, è incensurato ed è finito in manette per detenzione di sostanze stupefacenti e oggetti atti ad offendere. Dopo la prima perquisizione da parte dei militari che come al solito stavano effettuando attività di prevenzione e controllo è scattata anche la perquisizione dell'abitazione. Qui sono stati trovati poco meno di sei grammi della stessa sostanza e anche una pistola giocattolo a salve che era stata privata del tappo rosso e delle manette. I militari di via Tiberio hanno prelevato anche questi due ultimi oggetti sebbene il loro possesso in casa non costituisca reato ma forse perché indicativi della personalità del soggetto che forse anche perché incensurato ha ottenuto di attendere il processo per direttissima agli arresti domiciliari.