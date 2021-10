***Vaccino Antinfluenzale: distribuite 450mila dosi a Medici di medicina generale e pediatri. Il vaccino è gratuito per over 60, soggetti fragili e dai 6 mesi ai 6 anni di età.

* Terza dose: Prenotati già 4 mila over 60 con seconda dose da almeno 180 giorni. Prenotazioni su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home, inserendo il numero della tessera sanitaria, e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa. Chi vuole può fare la terza dose del richiamo dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente.

* Terza dose: somministrate oltre 31 mila dosi agli over 80

Campagna vaccinale: arrivati a 8,5 milioni di dosi somministrate. Superati il 90% della popolazione adulta e l'84% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa.

Oggi nel Lazio su 11.355 tamponi molecolari e 11.127 tamponi antigenici per un totale di 22.482 tamponi, si registrano 194 nuovi casi positivi (-27) in calo rispetto a mercoledì 6 ottobre (-51), 4 i decessi (+1), 324 i ricoverati (-20), 49 le terapie intensive (+1) e 430 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,7%. I casi a Roma città sono a quota 76.

