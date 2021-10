Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di borgo Sabotino hanno deferito in stato di libertà M.Q., classe 1991 perché trovato alla guida della propria autovettura nonostante fosse stato già colpito da un provvedimento, emesso dalla locale Prefettura, di sospensione della patente di guida fino al prossimo 31 dicembre. L'uomo è stato intercettato nel corso di un controllo alla circolazione stradale, da parte dei militari dell'Arma che, riconoscendolo, si sono subito recati presso la sua abitazione, non rintracciandolo.

Rientrati in caserma per la redazione della contestazione della violazione al Codice della Strada per la condotta di guida, ossia per non essersi fermato all'Alt intimato, i Carabinieri hanno notato il fuggitivo intento a sporgere denuncia di furto della propria autovettura, che sarebbe avvenuto, secondo la ricostruzione del reo, circa un'ora prima del mancato controllo.

Appurato quindi come i fatti denunciati non corrispondessero al vero e come la denuncia fosse strumentale ad evitare la sanzione prevista dalle violazioni del Codice della Strada, i Carabinieri hanno immediatamente proceduto alla denuncia dell'uomo, che affronterà un processo per simulazione di reato. L'attenzione del Comando Provinciale Carabinieri di Latina rimane alta e costante sull'intero territorio di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini.

Continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall'Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua attività info-investigativa, contattando commercianti e cittadini al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati, è difatti fondamentale la collaborazione di tutti, non solo degli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto della cittadinanza la quale è invitata a segnalare al numero di emergenza 112 qualsiasi situazione dubbia di cui venga a conoscenza.