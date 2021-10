Ennesimo incidente, oggi pomeriggio a Priverno. Protagonista un giovane 17enne di Roccagorga che a bordo del suo scooter ha perso il controllo ed è finito rovinosamente a terra su via Torretta Rocchigiana a quanto sembra per evitare una macchina ferma in panne in mezzo alla carreggiata. Chi ha assistito all'incidente ha immediatamente chiamato i soccorsi e per permettere l'arrivo e sul posto si è precipitata l'ambulanza del 118 della postazione della vicina Ceriara.

E' stato proprio il personale dell'ambulanza a chiedere il supporto dell'elicottero che è arrivato dall'Ospedale Santa Maria Goretti e che è atterrato in un terreno accanto al luogo dell'incidente. Dopo il trasbordo sull'eliambulanza il giovane, che comunque era cosciente e non sembrava troppo grave, è stato trasportato presso il Pronto Soccorso del nosocomio del capoluogo. Ovviamente il giovane è arrivato in codice rosso ed è stato immediatamente preso in carico dai sanitari dell'ospedale che gli hanno riscontrato contusioni soprattutto ad una gamba ma nulla di eccessivamente grave. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Priverno.