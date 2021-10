I carabinieri di Terracina hanno tratto in arresto un 39 enne di Frosinone, già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla ex convivente. Durante un controllo in casa della donna, l'uomo ha fornito ai militari false generalità al fine di non farsi riconoscere e in tal modo evitare un aggravio delle misure restrittive.

I carabinieri lo hanno pero identificato e hanno disposto l'arresto.