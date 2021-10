Gli agenti del Commissariato di Cisterna hanno tratto in arresto L. N., italiano residente a Cisterna, di anni 84 in esecuzione di sentenza definitiva della Corte d'Appello di Roma che lo ha condannato a 4 anni di reclusione ed all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.

L'uomo è stato ritenuto responsabile di lesioni pluriaggravate e di violenza sessuale nei confronti di soggetto in stato di inferiorità psichica, con applicazione della recidiva.

A seguito di indagini l'uomo fu individuato come responsabile di un efferato stupro avvenuto in un bar di Cisterna nel 2015 ai danni di una donna affetta da minorazioni psichiche.

L'uomo, anche colpito da misura di prevenzione irrogata dal Questore di Latina, è stato rintracciato dagli agenti e verrà tradotto presso il carcere di Vasto.