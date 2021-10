Si allarga a macchia d'olio l'incendio scoppiato nella prima serata di oggi sul Monte Croce, a Terracina. Alte e visibili anche a distanza le fiamme, divampate in zona Piazza Palatina, sul belvedere, all'altezza del campeggio Costa Azzurra. Sul posto i vigili del fuoco e diverse squadre di protezione civile, allertate su richiesta dalla Soup della Regione Lazio, per lo spegnimento e la bonifica del territorio. Probabilmente l'incendio prenderà tutta la notte, anche perché con il buio non sono possibili operazioni con i mezzi aerei e anche le operazioni a terra sono complicate. Insieme ai vigili del fuoco, operano i volontari della protezione civile Anc Terracina-Sabaudia e i Falchi pronto intervento di Fondi. L'incendio, stando alle prime immagini, potrebbe essere partito da più inneschi e dunque non si esclude la sua matrice dolosa. La collina è stata colpita quando era già calato il buio, e in un periodo in cui l'attenzione sul rischio incendi è di molto ridotta rispetto all'estate.

