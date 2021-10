Alle 18 nella sala della Prefettura dove sta per cominciare la riunione in streaming sul caso Rida si respira l'aria di certi momenti complicati, già vissuti le volte in cui la società di Aprilia ha deciso di bloccare l'accesso al conferimento dei rifiuti. Ieri pomeriggio è cominciato così l'incontro poi finito bene per i sindaci già disperati per la possibilità di affrontare un'altra settimana di tregenda, con l'immondizia accantonata. La riunione è stata convocata dal Prefetto di Roma su input della Regione Lazio e ovviamente allargata al Prefetto di Latina, al Presidente della Provincia e all'amministratore di Rida, che il blocco lo aveva già annunciato tre giorni fa. Doveva partire da oggi. Revocato in serata.