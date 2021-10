Aggredisce la moglie in casa, allontanato dai carabinieri. E' accaduto nella serata di ieri in via Londra, ad Aprilia. I carabinieri sono stati allertati da una telefonata della figlia della coppia che ha appunto segnalato come l'uomo avesse usato violenza contro la donna. I militari, giunti prontamente sul posto, hanno messo in sicurezza la donna e hanno allontanato da casa il marito.

Atto convalidato nel pomeriggio odierno dal Tribunale di Latina, che imponeva il divieto di avvicinamento