Ha tenuto per diverse ore i genitori con il fiato sospeso. Lei, a 17 anni, non si era mai allontanata senza informare i genitori dei suoi spostamenti e quell'assenza unita ad un silenzio ostinato li ha mandati nel panico. Alla fine la coppia, non avendo più sue notizie si è decisa a chiedere aiuto al comando del'Arma del Reparto territoriale di via Tiberio.

Questa mattina infatti, una coppia di genitori si è presentata in caserma per denunciare la scomparsa della figlia 17enne che, forse dopo una discussione, si era allontanata da casa volontariamente e poi non aveva più dato notizie di sé. Presi dal timore che potesse succederle qualcosa, i due genitori hanno chiesto aiuto e i carabinieri, qualche ora dopo, hanno rintraciato la ragazza che nel frattempo aveva lasciato Aprilia e si era recata ad Ardea. I colleghi della tenenza romana l'hanno quindi raggiunta e prelevata per trasferirla al comando apriliano dove è stata riaffidata ai genitori.