E' stato un attimo. «Papà, aspetta, fermati, ho visto un portafoglio lì per terra, accosta un secondo». Luca, 15 anni, il nome è di fantasia, non ci ha pensato su due volte venerdì pomeriggio mentre in compagnia del padre passava su una strada in pieno centro a Latina, a due passi da piazza del Popolo.

Era in auto e sull'asfalto ha notato che c'era qualcosa a terra. Ha raccolto il portafoglio, lo ha portato in Questura e in una manciata di minuti il portamonete è ritornato al legittimo proprietario che lo aveva smarrito. Dentro c'erano 270 euro in contanti, la carta di credito, il bancomat, la patente, altri documenti e tutti gli effetti personali.