Un atto vandalico o peggio ancora un furto di materiali nel centro sociale di Le Castella. L'area di via Civitona infatti è stata messa a soqquadro da ignoti durante le ore notturne, che hanno portato via diversi teli delle coperture usati per le feste estive e gli eventi riservati al centro anziani. In quella struttura infatti ci sono diverse realtà come l'Aps Le Contrade che si occupa del centro sociale ed il centro anziani cittadino della zona.

«Non è la prima volta che riceviamo delle visite da ignoti - racconta uno degli iscritti - che portano via qualcosa. Stavolta sono stati smontati e rubati i teli nella parte posteriore del gazebo dove è situata la cucina, teli costosi da ricomprare, un danno che rende vano l'impegno di tanta gente che disinteressatamente e senza scopo di lucro, che si adopera ogni giorno per portare un contributo nella vita sociale di un borgo dimenticato e carente di ogni servizio».

L'amara scoperta soltanto venerdì mattina. Allertati i carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo a Le Castella, gli iscritti del centro hanno in queste ore presentato anche una formale denuncia contro ignoti. C'è da capire se è stato un furto al fine di danneggiare l'attività del centro oppure un becero atto di vandalismo, come purtroppo se ne vedono sul territorio di Cisterna.