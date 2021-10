Due persone denunciate per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti, in particolare un 24enne di Castelforte è stato trovato in possesso di 12,29 gr. di hashish detenuti all'interno della propria abitazione, mentre un 47enne di Minturno è stato trovato in possesso di 3 piante di marijuana alte circa 130 cm, nr. 65 foglie di marijuana già essiccate, nr. 1 ramo di marijuana dal peso complessivo di 7,60 gr., 2,57 gr. di hashish, un bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento dello stupefacente, il tutto ritrovato all'interno della propria abitazione.