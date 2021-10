E' morto a causa delle gravissime ferite riportate in un incidente stradale avvenuto lo scorso 25 settembre alla periferia di Latina. A perdere la vita un uomo residente ad Aprilia, Angelo Ghelli, classe 1953, deceduto a seguito dell'impatto tra la sua Citroen che guidava e un'altra auto condotta a una donna di 52 anni.

Per l'uomo nonostante tutte le cure del caso da parte del personale sanitario del Santa Maria Goretti non c'è stato niente da fare ed è deceduto.

L'incidente era avvenuto poco dopo le 8 di mattina all'incrocio tra strada del Bastione e strada Acquabianca, a poca distanza dalla strada regionale Pontina nel territorio di Latina, a due passi dall'Istituto Agrario San Benedetto. L'impatto tra i due veicoli era stato molto violento e subito era scattato l'allarme ai soccorritori che erano intervenuti. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dagli agenti della polizia stradale di Aprilia; gli investigatori coordinati dal comandante facente funzioni Vincenzo Zaminga, avevano eseguito un accurato sopralluogo per accertare l'esatto punto dove era avvenuto l'impatto.

A preoccupare di più le condizioni del conducente della Citroen che era stato trasportato in codice rosso in ospedale. Venerdì pomeriggio la situazione è precipitata e l'uomo è morto. I due mezzi sono stati intanto sequestrati. Sul corpo del 68enne sarà eseguita l'autopsia come disposto dal pubblico ministero Giorgia Orlando e l'incarico sarà conferito domani. L'esame dovrà chiarire se la morte sia la diretta conseguenza dell'incidente o se sia stata una concausa di un quadro clinico già delicato. Negli ultimi trenta giorni il numero di vittime sulle strade della provincia di Latina è tornato a salire in maniera molto preoccupante. L'attività da parte delle forze dell'ordine prosegue sul fronte della prevenzione degli incidenti stradali con servizi di controllo mirati e l'attenzione resta sempre alta. Ieri pomeriggio è stato registrato un incidente stradale che ha coinvolto due auto, fortunatamente senza gravi conseguenze, in via Acque Alte: per cause in fase di accertamento da parte della polizia locale di Latina che è intervenuta, una Fiat Stilo è uscita fuori strada. Il bilancio è di una persona ferita in codice giallo. Per consentire i rilievi un tratto di strada è stato chiuso al traffico.