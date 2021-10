Imbocca la curva all'ingresso sud di Terracina e si ribalta, ferito un 50enne di Terracina, che questa sera alla guida di una Renault Clio, per cause ancora da accertare si è ribaltato con l'automobile sull'Appia, poche centinaia di metri prima dell'ingresso di levante della città, non lontano da Porta Napoletana. La vettura, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe prima sbandato per poi ribaltarsi completamente.

Immediati i soccorsi dei sanitari del 118 che hanno trasportato d'urgenza l'uomo all'ospedale Fiorini di Terracina. Sul posto, tre pattuglie della polizia locale agli ordini del comandante Mauro Renzi. Alle vetture in uscita viene intimato di svoltare e tornare indietro, anche perché l'auto ha perso un notevole quantitativo di carburante, e per questo l'area è transennata e ci sono sul posto i vigili del fuoco. Da chiarire la dinamica dell'incidente, avvenuto in modo autonomo. Una delle ragioni potrebbe attribuirsi alla velocità, ma qualsiasi valutazione si potrà fare solo dopo aver raccolto tutti gli elementi utili.