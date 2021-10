Sarà conferito questa mattina l'incarico in Procura dal pubblico ministero Giorgia Orlando, al medico legale che eseguirà l'autopsia sul corpo di Angelo Ghelli, l'uomo di 68 anni di Aprilia morto in ospedale al Santa Maria Goretti di Latina, a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto lo scorso 25 settembre alla periferia di Latina.

La vittima era al volante di una Citroen che si era scontrata con una vettura guidata da una donna di 52 anni. L'incidente era avvenuto all'incrocio tra strada del Bastione e strada Acquabianca, vicino la strada regionale Pontina e a pochissima distanza dall'Istituto Agrario.