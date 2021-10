Sfiorata la tragedia all'alba di ieri mattina a Scauri, a causa di una famiglia di cinghiali che attraversava l'Appia. A rimanere coinvolto un giovane di venticinque anni del luogo, che era alla guida di una Bmw e che stava rientrando a casa. Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi per il giovane conducente, che è riuscito ad uscire dall'abitacolo dell'auto attraverso un finestrino. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle cinque di ieri mattina, stava percorrendo l'Appia, alla guida della Bmw. Giunto all'altezza della chiesa dell'Immacolata, il venticinquenne si è trovato davanti dei cinghiali, che stavano attraversando l'arteria. Il conducente dell'auto per cercare di evitare gli "improvvisati pedoni", è stato costretto a fare una manovra che ha evitato l'investimento degli animali. Purtroppo lo stesso non è riuscito ad evitare l'urto contro un muro laterale, in seguito al quale l'auto si è ribaltata. Alcuni abitanti della zona, sentito l'urto hanno pensato al peggio, ma fortunatamente il conducente non ha riportato conseguenze. Solo qualche ora più tardi si è recato al prono soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia per un dolore alla spalla, causato dall'incidente.

Sul posto si sono portati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno effettuato i rilievi del caso. Gli agenti della Polizia Locale, invece, hanno provveduto alla gestione del traffico. L'incidente di ieri mattina ripropone ancora una volta il problema dei cinghiali, che ormai si aggirano all'interno dei centri abitati, alla ricerca del cibo. Quelli che hanno provocato l'incidente ieri mattina venivano dalla zona di Monte d'Oro e già in passato sono state segnalate le loro presenze, notate anche dai proprietari dei terreni, che in alcuni casi si sono visti devastare le loro coltivazioni. Il fenomeno, che qualche tempo fa è stato segnalato anche a Castelforte, necessita di interventi urgenti, tesi a cercare di ridurre il numero di esemplari, ma soprattutto a rendere più sicura la viabilità. Il caso di ieri mattina è emblematico e solo per un caso non ci sono state conseguenze tragiche.