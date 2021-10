Sul posto gli uomini del commissariato di Polizia, insieme al vicequestore Metelli, che stanno interrogando sia il presidente di seggio e sia l'uomo che all'esterno del seggio stava con queste schede in mano.

Uno strano movimento di schede elettorali (quelle nominative e non quelle da votare) all'esterno del seggio avrebbe fatto scattare l'allarme ed immediatamente si è attivato l'ufficio elettorale del comune che ha sospeso il presidente provvedendo alla sua sostituzione.

Sono in corso accertamenti su quello che sarebbe accaduto intorno alle 12 al seggio 20 di San Giulio a Formia.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli