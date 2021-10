La Polizia di Stato, all'esito di repentine indagini, ha denunciato un cittadino italiano di 33 anni, L.C., residente a Nettuno, responsabile del furto di una costosa bici elettrica posta in vendita sul portale SUBITO.IT.

Si tratta del medesimo soggetto recentemente smascherato da un servizio giornalistico dell'inviato de LE IENE, Luigi Pelazza, andato in onda lo scorso 5 ottobre su Italia 1. Il giovane è sospettato di avere commesso nel breve volgere di qualche settimana una trentina di furti tutti accomunati dal medesimo modus operandi.

Dopo aver individuato su SUBITO.IT l'annuncio di interesse, il giovane contattava la vittima sulla chat dello stesso portale, presentandosi con un nome di fantasia, fissando un incontro per la prova del mezzo. In quella occasione, riusciva a impossessarsi della costosa bicicletta con pedalata assistita a bordo della quale si dava alla fuga.

L'indagine del Compartimento Polizia Postale per il Lazio – Sezione di Latina, coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina, Sost. Proc. Dr. Giuseppe MILIANO, ha consentito in breve tempo, ripercorrendo a ritroso le tracce informatiche lasciate dal malvivente, di identificare l'autore del reato a carico del quale veniva emesso un decreto di perquisizione.

Nel corso dell'attività, che consentiva di acquisire importanti tracce relative al reato, il giovane ha ammesso le proprie responsabilità adducendo motivazioni personali alla base della continua esigenza di reperire denaro. I successivi accertamenti consentivano ai poliziotti di ritrovare la bici rubata nel frattempo venduta a terzi.

La Polizia Postale nel caso di acquisti tramite annunci online raccomanda di utilizzare siti e portali noti e affidabili, che garantiscono transazioni e spedizioni sicure e tracciabili. Nel caso di scambio di persona della merce suggerisce di non dare appuntamenti in luoghi isolati, di non recarsi mai da soli a detti appuntamenti e possibilmente di identificare prima la persona con cui si sta contrattando online.