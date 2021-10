È stato denunciato a piede libero anche nel capoluogo pontino Luca Carnielli di 33 anni, originario di Nettuno, vale a dire il ladro di monopattini elettrici che dopo avere colpito a Latina era finito al centro di un servizio della trasmissione Le Iene per una vera e propria escalation di episodi consumati nella capitale con lo stesso metodo. Nel frattempo infatti era finito al centro di un'indagine della Polizia Postale che non solo ha permesso di accertare la sua responsabilità nel caso di un furto di una costosa bicicletta elettrica a Latina, ma ha permesso anche di recuperare il maltolto e arrivare a una piena confessione.

Prima che andasse in onda la puntata del programma televisivo di Italia Uno, le indagini per l'identificazione di Carnielli erano già a buon punto perché, nonostante un metodo infallibile messo a punto con astuzia, l'indagato aveva compiuto dei passi falsi che avevano portato alla sua identificazione in tempi rapidi. Proprio come svelato nel corso del servizio, sotto falso nome l'autore del raggiro contattava i venditori di monopattini e bici elettrici rispondendo agli annunci che trovava in un noto portale di vendite online chiedendo un incontro per visionare il prodotto. Al momento di provare il monopattino e le biciclette, riusciva sempre a scappare accelerando.

Nel caso di Latina era riuscito a sparire con una costosa bicicletta elettrica del valore di oltre 1.500 euro. L'incontro con la vittima era avvenuto a piazza Moro, da dove aveva fatto sparire le proprie tracce in fretta, lasciando alla vittima un giubbotto e un borsello nel quale però non c'era niente. A quel punto il malcapitato aveva sporto denuncia ed era subito emerso che gli account utilizzati dal ladro, erano tutti riconducibili al suo vero profilo Facebook.

Coordinati dal sostituto procuratore Giuseppe Miliano, gli investigatori della Polizia Postale della sezione di Latina sono riusciti ad accertare le responsabilità dell'uomo, che una volta contattato ha persino ammesso i fatti, tirando in ballo un'impellente necessità di rimediare denaro per una questione personale. Fatto sta che i poliziotti sono riusciti poi a rintracciare al bicicletta rubata, nel frattempo venduta a terzi.