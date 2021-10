Scontro fra due camion un Tir è un camioncino poco fa al km 60 5:07 100 della via Pontina. Il bilancio di tre feriti non in condizioni gravi trasferiti con due ambulanze al pronto soccorso di Latina. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia stradale di Aprilia. Al momento si viaggia solo su una corsia perché quella di sorpasso è completamente occupata dei mezzi incidentati, il camioncino sia infatti ribaltato sul fianco. Sì sono già formate lunghe code in uscita da Latina e sulla rampa della pontina