Nella serata di ieri i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti in pieno centro cittadino per una lite per motivi di viabilità.

Gli agenti hanno bloccato due giovanissimi che stavano aggredendo un uomo alla guida della sua autovettura. L'uomo è stato colpito con schiaffi e pugni perché colpevole, agli occhi dei ragazzi, di non aver dato loro la precedenza.

Riportata la calma ed accertato che l'uomo aggredito non aveva bisogno di cure, gli agenti li hanno accompagnati presso gli Uffici della Questura, dove sono stati riaffidati ai genitori; di quanto accaduto è stata avvisata la competente autorità giudiziaria.