Stamane la Guardia Costiera ha rinvenuto in mare il corpo di un uomo ormai privo di vita. Si tratterebbe di un sub con le ricerche scattate durante la notte. Il cadavere al momento è ancora presso il porticciolo Santa Maria dove è stato trasferito. Presenti uomini della Guardia Costiera e della Tenenza Carabinieri.

