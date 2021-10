Torna ad aumentare il numero dei positivi al Covid 19 in provincia di Latina. Nelle ultime 24 sono risultati 42 i contagiati, con 5 ricoveri e fortunatamente nessun decesso. Aprilia ancora al top della lista negativa con 8 casi, insieme a Formia e Latina.

Nel frattempo una nota dell'assessore regionale alla Sanità D'Amato sottolinea come "Nel Lazio il 91% della popolazione adulta ha completato il percorso di vaccinazione, mentre la popolazione dai 12 anni in su è completamente vaccinata all'85%, un risultato eccellente tra i più alti in Europa. Sono iniziate anche le prenotazioni delle dosi booster per gli operatori sanitari che possono prenotarsi su https://www.salutelazio.it/vaccinazione-dose-booster-personale-sanitario con la tessera sanitaria. Prosegue inoltre la campagna delle terze dosi per gli over 60. Per tutti coloro che intendono prenotare la terza dose anti Covid devono essere trascorsi 180 giorni dall'ultima dose di vaccino. Prosegue anche la campagna di vaccinazione antinfluenzale rivolta a tutti i cittadini over 60 e ai minori tra 6 mesi e 6 anni, rivolgo un invito a contattare subito il proprio medico di famiglia per prenotare anche la vaccinazione antinfluenzale. Ad oggi i medici di medicina generale che hanno iniziato le somministrazioni sono 1.813 e 53 i pediatri di libera scelta. Le dosi di vaccino antinfluenzale già consegnate sono circa 700mila".

Aprilia 8

Bassiano

Campodimele

Castelforte

Cisterna di Latina 2

Cori 2

Fondi 5

Formia 8

Gaeta

Itri

Latina 8

Lenola 4

Maenza

Minturno

Monte San Biagio 1

Norma

Pontinia

Ponza

Priverno

Prossedi

Roccagorga

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia

San Felice Circeo 1

Santi Cosma e Damiano

Sermoneta

Sezze 3

Sonnino

Sperlonga

Spigno Saturnia

Terracina

Ventotene

TOTALI 42