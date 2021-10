Domani pomeriggio alle 15.30 presso la chiesa di San Filippo Neri nella zona Selciatella ad Aprilia, la comunità potrà finalmente dare l'ultimo saluto ad Angelo Ghelli. L'uomo, che avrebbe compiuto 68 anni agli inizi di dicembre, è deceduto dopo un ricovero in ospedale a seguito di un grave incidente stradale avvenuto lo scorso 25 settembre alla periferia di Latina. La sua Citroen si è scontrata con un'altra vettura all'incrocio tra strada del Bastione e strada Acquabianca, a poca distanza dalla strada regionale Pontina. Il decesso è avvenuto il 15 ottobre, ma in questi giorni l'autorità giudiziaria ha disposto un esame da parte del medico legale per verificare se il decesso sia una diretta conseguenza del sinistro o se sia una tragica conseguenza del suo stato di salute.