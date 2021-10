In aula tra i testimoni chiamati a deporre ci sono i vertici della sanità provinciale e regionale: dall'ex Direttore generale della Asl di Latina Giorgio Casati, all'attuale Silvia Cavalli, all'Assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. E' stata chiamata a testimoniare anche Eleonora Di Giulio, ex Direttore amministrativo della Asl di Latina ora a Frosinone.

Inizia questa mattina in Tribunale a Latina il processo per lo scandalo dei concorsi alla Asl: oggi è prevista davanti al collegio penale presieduto dal giudice Aldo Morgigni la prima udienza che vede sul banco degli imputati l'ex parlamentare del Pd Claudio Moscardelli, Claudio Rainone e Mario Graziano Esposito, questi ultimi dirigenti della Asl (ora sospesi), componenti della Commissione esaminatrice per i concorsi truccati. A vario titolo le accuse sono: rivelazione di segreto d'ufficio, corruzione e anche falso.