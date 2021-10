Il pm di turno, la dottoressa Martina Taglione, ha disposto la convalida del fermo e ha disposto il carcere per i due arrestati.

Droga nascosta all'interno di giocattoli. E' il sistema attraverso cui stava trasportando lo stupefacente L.C. 29enne arrestato dai carabinieri di Aprilia. In manette anche il destinatario, L.B. di 28 anni.

