Nella mattinata odierna, a Fondi, i carabinieri della locale Tenenza hanno denunciato un 53enne del posto, trovato in possesso di sostanza stupefacente.

I carabinieri, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno ritrovato nella casa dell'uomo 3,26 grammi di cocaina, già suddivisa in 5 dosi, oltre che 0,95 grammi di eroina divisa in 6 dosi e una pallina di hashish da 0,88 grammi. Inoltre, è stato rinvenuto materiale per il confezionamento della droga.

Il 53enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato quindi denunciato per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e la droga rinvenuta è stata posta sotto sequestro a disposizione dell'autorità giudiziaria.