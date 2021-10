Subivano atti persecutori da parte degli ex conviventi, dopo aver subito per lunghi periodi maltrattamenti in famiglia. Alla fine hanno trovato la forza di denunciare.

Per questo, nel pomeriggio di ieri, gli agenti del reparto investigativo della Questura, a conclusione di lunghe ed accurate indagini tese a dimostrare le reiterate vessazioni e le violenze ai danni delle due vittime, hanno notificato ai due aguzzini altrettanti provvedimenti coercitivi del divieto di avvicinamento e di comunicare con qualsiasi mezzo con le parti offese e, in un caso, dell'allontanamento dalla casa familiare, emesse dalla Procura della Repubblica del capoluogo.

In particolare si sottolinea la situazione rilevata all'interno della più giovane delle due ex coppie, composta da trentenni genitori di due bimbi di 4 e 5 anni, in cui la giovane donna aveva denunciato ripetuti episodi di maltrattamento, violenze e minacce di morte, posti in essere nei suoi confronti all'interno delle mura domestiche ed alla presenza dei figli.

In tale circostanza la donna aveva espresso il proprio consenso ad essere collocata, unitamente alla prole, in una struttura protetta, in attesa di poter fare ritorno in sicurezza nella propria abitazione, stante la spiccata pericolosità sociale denotata dal suo ex compagno, membro della famigerata famiglia Di Silvio e pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio e contro la persona.