Non ce l'ha fatta Giorgio Pedaci, insegnante in pensione di 75 anni, caduto sul bordo della strada statale dei Monti Lepini, all'ingresso di Latina, la sera del 14 settembre, in seguito all'urto col suv guidato da Annalisa Muzio, l'avvocatessa del capoluogo che in quei giorni era impegnata nella campagna elettorale.

Il decesso dell'anziano risale alla mattinata di oggi, dopo poco più di un mese di ricovero in terapia intensiva presso il reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria Goretti dov'era stato ricoverato, in coma, per i gravissimi traumi riportati nella caduta. Nell'ambito dell'inchiesta, che ora configura il reato di omicidio colposo stradale, i Carabinieri della Compagnia di Latina hanno svolto gli accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro: a quanto pare il pedone si trovava sul bordo della strada quando è stato urtato dalla fiancata del suv che transitava sulla statale e si apprestava a girare per imboccare via dei Volsini. I traumi risultati mortali, sarebbero la conseguenza della violenta caduta sull'asfalto.