L'intero quartiere intorno alla stazione di Campoleone ieri mattina è stato circondato dagli agenti della Polizia locale e dai militari della Guardia di Finanza. Un'operazione congiunta contro la professione abusiva di noleggio con conducente da qualche tempo in forte aumento presso gli scali apriliani. Ieri mattina ne sono stati identificati e sanzionati otto a cui, oltre alla multa, è stata anche ritirata la carta di circolazione che sarà sospesa almeno per due mesi. Ulteriori verifiche saranno effettuate nelle prossime ore per accertare se, come si sospetta, oltre a pensionati e impiegati part time tra gli abusivi, vi siano anche percettori del reddito di cittadinanza. Per questo l'operazione ha visto coinvolti oltre agli agenti diretti dal comandante Massimo Giannantonio anche i militari della Tenenza agli ordini del capitano Luca Spedicato. Ulteriori dettagli sull'edizione odierna di Latina Oggi.