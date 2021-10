Quando ha visto la scena è subito scattato all'inseguimento. E' stato istinto puro. Lo ha rincorso e poi all'altezza di via Umberto I, poco dopo aver svoltato da viale XXI aprile, lo ha bloccato. Ha avuto con lui una colluttazione e ha preso la borsa che poco prima l'autore di uno scippo aveva preso con destrezza ad una donna seduta al Bar Friuli, in corso della Repubblica. L'episodio è successo ieri poco prima delle 16.

Protagonista della vicenda e del recupero della borsa che ha prontamente riconsegnato alla donna, un ex carabiniere di 53 anni di Latina, ora in congedo per una causa di servizio, per un ferimento in occasione di un inseguimento in auto avvenuto nell'aprile del 2007 sulla Nettunense. In passato era stato anche vittima di un attentato in Sardegna. E' stato un attimo quando l'ex militare ha visto un ragazzo che si metteva il cappuccio sulla testa e con una mossa fulminea prendeva la borsa alla donna. Alla scena hanno assistito anche alcune passanti. «Quel ragazzo era passato già prima», ha detto una giovane. Probabilmente stava studiando la vittima e stava cercando di capire. come agire.