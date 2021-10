Tragedia, poco fa, in un supermercato di Cisterna, in via delle Province, dove un 82enne ha accusato un malore ed è morto mentre faceva la spesa. Immediata la chiamata ai soccorsi, giunti sul posto con un'ambulanza e un'automedica. Purtroppo non c'è stato altro da fare che dichiarare il decesso.

Il supermercato è stato fatto evacuare per permettere il regolare intervento dei soccorsi. Sul posto anche carabinieri e volontari del gruppo ES24