Giovedì nero sul set di "Rust" a causa di un incidente che ha coinvolto una pistola di scena utilizzata dall'attore Alec Baldwin sul set e ha visto la sfortunata morte della 42enne Hylana Hutchins. La donna lavorava sul set come direttrice della fotografia quando è stata ferita da un colpo da arma da fuoco, lo stesso è accaduto al regista del film Joel Souza.

I due sono stati immediatamente portati in ospedale e sottoposti a cure mediche ma purtroppo per Hylana Hutchins non c'è stato nulla da fare. I colpi sparati provenivano da una pistola di scena che doveva essere a salve ma così non è stato. L'attore Alec Baldwin si è visto carnefice durante il suo ingaggio nel film western "Rust". Le autorità statunitensi stanno indagando su quale tipo di proiettile sia stato scaricato dalla pistola di scena e su come sia avvenuto l'incidente. Al momento nessuna accusa è stata presentata in relazione all'incidente, e la polizia sta continuando a interrogare i testimoni.