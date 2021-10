Più passa il tempo e più il mistero si infittisce. Dagli Stati Uniti non è arrivata ancora nessuna risposta sull'omicidio di Veronica De Nitto, la ragazza di Latina che si era trasferita in California, accoltellata dal suo ex fidanzato che dallo scorso gennaio è in fuga ed è ricercato. Su Renato Yedra Briseno, 37 anni, operaio, alto un metro e settanta, occhi marroni e capelli neri come riporta l'identikit che hanno in mano i detective americani, compresi gli investigatori dell'Fbi, c'è una taglia di una cifra irrituale: dieci milioni di dollari. E' anche questo uno dei punti chiave dell'inchiesta e alimenta una serie di domande tra i familiari della donna, a partire dal padre Luigi. Perchè una taglia così alta? I parenti della giovane, assistiti dall'avvocato Valerio Masci, chiedono giustizia e non si rassegnano. In Procura a Roma il pubblico ministero Erminio Amelio, titolare dell'inchiesta, ha aperto un fascicolo e nei prossimi giorni i magistrati invieranno una richiesta alle autorità statunitensi per chiedere a che punto siano le ricerche dell'uomo che nel giro di poche ore - subito dopo l'omicidio avvenuto in un appartamento all'85 di Kent Court Daly City in California dove la ragazza viveva - ha fatto perdere le tracce.

Le indagini sono affidate ai massimi esperti, negli Stati Uniti e non solo, sul fronte della sicurezza e dell'investigazione: gli agenti dell'Fbi. Gli elementi certi raccolti portano in Messico. Alcuni giorni dopo l'omicidio, la polizia ha interrogato il cugino del sospettato che ha ammesso di aver dato un passaggio a Renato Yedra Briseno dopo aver saputo di essersi messo in un grande guaio. Alcune ore dopo il delitto gli investigatori hanno trovato l'auto del 37enne abbandonata a San Francisco, all'interno c'erano un coltello, una tanica di benzina, un paio di scarpe, biancheria intima femminile e droga. L'auto su cui il presunto autore dell'omicidio è scappato sarebbe stata ripresa da una telecamera mentre varcava il confine con il Messico a San Ysidro. Tra gli altri indizi raccolti - come riportato dai media statunitensi - c'è la testimonianza di un vicino di casa che, poche ore prima dell'omicidio, ha sentito la ragazza piangere. Era l'alba del 15 gennaio. Veronica De Nitto, che avrebbe compiuto 35 anni a settembre, aveva conosciuto Renato in un locale dove entrambi lavoravano. L'uomo dopo aver accoltellato la sua ex ha appiccato le fiamme nell'appartamento per cancellare le tracce. In questo caso la telecamera di una stazione di servizio ha ripreso il presunto autore del delitto mentre riempiva una tanica di benzina. Renato Yedra Briseno è nella lista delle persone più ricercate della California settentrionale come riporta il sito della Polizia di San Francisco con relativa foto: su di lui c'è una taglia enorme e non ci sono notizie.