Sono 29 in totale i casi di Coronavirus registrati in provincia di Latina nelle ultime 24 ore. Il dato è in ribasso rispetto ai giorni scorsi, ma figlio anche di meno tamponi effettuati. Sono 5 i casi ad Aprilia, ben 9 a Cori a cui spetta il record negativo di giornata. Sono 4 i contagi a Latina. C'è anche una persona ricoverata mentre nessuno è stato considerato guarito. Ieri si sono vaccinate 622 persone.

Aprilia 5

Bassiano

Campodimele

Castelforte

Cisterna di Latina 2

Cori 9

Fondi 2

Formia

Gaeta

Itri

Latina 4

Lenola 2

Maenza

Minturno

Monte San Biagio

Norma 2

Pontinia 2

Ponza

Priverno

Prossedi

Roccagorga

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia

San Felice Circeo 1

Santi Cosma e Damiano

Sermoneta

Sezze

Sonnino

Sperlonga

Spigno Saturnia

Terracina

Ventotene

TOTALI 29