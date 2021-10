Tre incidenti tra Roma e Aprilia questa mattina hanno mandato in tilt la viabilità e messo a dura prova la pazienza degli utenti della strada. Alle porte della Capitale un incidente che visto coinvolto un motociclista ha bloccato il traffico in direzione sud all'altezza di Castel Romano. Poco prima all'altezza dello svincolo per Casalazzara, in direzione nord, lunghissime code a causa di un tamponamento a catena che ha coinvolto almeno cinque veicoli. Poco fa sempre in direzione sud ad Aprilia poco dopo l'uscita per via Mascagni un'auto ha sbandato e si è ribaltata.