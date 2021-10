Un serpente è stato recuperato in via Aniene presso l'asilo il Piccolo Principe. L'operazione è stata condotta dal personale del Cras del Reparto Carabinieri Biodiversità della stazione di Fogliano di Latina che in questo modo ha provveduto a recuperare il serpente e a portarlo in un secondo momento in un luogo sicuro. Si trattava di un esemplare di biacco rimasto incastrato tra le maglie di una rete in ferro alla base dello stabile. Il biacco è un serpente non velenoso e innocuo, molto frequente nelle campagne e anche in alcuni giardini ed è un serpente tipico delle regioni dell'Europa meridionale, può tendere comunque a mordere se viene infastidito. I servizi di controllo del territorio da parte del personale dei carabinieri della Forestale proseguono sotto questo profilo. Proprio questo è il periodo in cui inizia la quiescenza invernale e il biacco va in letargo per tre o quattro mesi.