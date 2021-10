Alle ore 13.15 si è sviluppato un vasto e pericoloso incendio nell'isola di Ponza, in località Sottocampo, per il quale sono in corso indagini. Considerato che la collina interessata dalle fiamme era ricoperta da una fittissima macchia mediterranea, intervallata da abitazioni e dalla strada provinciale, si è subito compreso la gravità della situazione.

Avvisati dal distaccamento dell'Aeronautica Militare posto sulla sommità della collina in fiamme, immediatamente sono intervenuti i Volontari della Protezione Civile Isole Ponziane con l'ausilio dell'autobotte in dotazione. Tuttavia, considerato il vento sostenuto e le forte difficoltà per spegnere una vegetazione secca e che non subiva incendi da oltre 70 anni, si è chiesto l'ausilio dei mezzi aerei che la Regione Lazio ha prontamente provveduto ad inviare. Infatti i due Canadair unitamente all'opera da terra dei volontari di Ponza, alle 17 sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme che hanno l'ambito il Teleposto dell'Aeronautica Militare ed un ristorante posto nelle immediate vicinanze. Tanta è stata la paura e tanti sono i danni alle coltivazioni, alle infrastrutture ed al patrimonio naturale dell'isola. Essenziale è stato il supporto degli uomini della Polizia Locale e della locale Stazione CC.