L'uomo che era insieme alla moglie, è stato soccorso dal personale del 118 e dai Vigili del fuoco ed è stato trasportato al Goretti. A causa delle ferite è stato sottoposto all'amputazione del braccio sinistro, è ricoverato in prognosi riservata. L'esame alcolemico ha permesso di stabilire che il suo tasso alcolemico era superiore a quello previsto e proprio per questo è scattata una denuncia a piede libero. L'auto è stata sequestrata.

Lo hanno denunciato perché dagli accertamenti a cui è stato sottoposto, è emerso che guidava sotto l'effetto dell'alcool. E' lo sviluppo dell'indagine dei Carabinieri del Nor sezione Radiomobile, sull'incidente stradale avvenuto sulla Pontina a Latina quando un'auto condotta da un cittadino del Burundi ha imboccato contromano la strada e si è ribaltata.

