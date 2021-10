Ed ecco i nomi degli arrestati. IN CARCERE - Giuseppe "Romolo" Di Silvio - Carmine "Porcellino - Zio Sale" Di Silvio - Costantino "Costanzo" Di Silvio - Costantino "Cazzariello" Di Silvio - Antonio "Patatino" Di Silvio - Ferdinando "Prosciutto" Di Silvio - Ferdinando "Pescio" Di Silvio - Fabio Di Stefano detto "Il siciliano" - Daniel Alessindrini detto "Tyson" - Mirko Altobelli detto "Il sinto" - Angelo Crociara - Casemiro Ciotti - Mirko Lolli - Riccardo Mingozzi - Daniel De Ninno - Michele Petillo - Alessandro MIngozzi - Daniel De Ninno - Michele Petillo - Alessandro Di Stefano - Giulia De Rosa detta "Peppina" - Manuel Agresti - Marco Ciarelli -Simone Di Marcantonio - Salvatore Di Stefano - Franco Di Stefano - Simone Ortenzi - Domenico Renzi - Alessandro Zof - Massimiliano Del Vecchio

Gli arrestati sono ritenuti, a vario titolo, gravemente indiziati dei delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, sequestro di persona, furto, detenzione e porto abusivo di armi ( LEGGI QUI: Clan Di Silvio, operazione Scarface: 33 arresti per spaccio ed estorsioni ).

Sono 33 le persone raggiunte da altrettante misure cautelari, eseguite questa mattina dalla polizia di Stato, in un'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma e denominata Scarface.

