Oggi 26 ottobre 2021 durante un servizio di controllo territoriale il distaccamento di Latina coadiuvato dal vice responsabile maresciallo scelto Ciro Cirillo rinvenivano abbandonate vicino a dei cassonetti circa 13/15 lastre di eternit, subito si provvedeva a mettere in sicurezza la zona e ad avvisare la polizia locale che a sua volta rispondeva che avrebbe avvisato l'ufficio ambiente del comune per un sopralluogo ed eventuale rimozione.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli