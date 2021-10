Coronavirus Lazio, D'Amato: "Oggi nel Lazio su 10.455 tamponi molecolari e 27.158 tamponi antigenici per un totale di 37.613 tamponi, si registrano 437 nuovi casi positivi (+51), 10 i decessi (+5) comprensivi di alcuni recuperi, 354 i ricoverati (-4), 51 le terapie intensive (+2) e 353 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,1%. i casi a Roma città sono a quota 183.





Campagna vaccinale: oltre 8,68 milioni di dosi somministrate. Superato 91% della popolazione adulta e oltre 85% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale.



Vaccino antinfluenzale: somministrate 211.434 dosi e sono 3.085 i medici di medicina generale e 203 dai pediatri di libera scelta attivi nella campagna. I vaccini distribuiti sono 786.677. Il vaccino è gratuito per over 60, soggetti fragili e dai 6 mesi ai 6 anni di età. Basta richiederlo al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta.

Terza dose: oltre 130 mila dosi effettuate. E' possibile prenotare la dose booster vaccino anti Covid-19 per il personale sanitario per i quali siano passati almeno 180 giorni (6 mesi) dall'ultima somministrazione. Prenotazioni su https://www.salutelazio.it/vaccinazione-dose-booster-personale-sanitario con tessera sanitaria e codice fiscale. Terza dose: Over 60, è necessario velocizzare la dose di richiamo. Tutte le prenotazioni su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home con tessera sanitaria e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa. Chi vuole può fare la terza dose del richiamo dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente.



Asl Roma 1: sono 50 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 100 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 33 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 60 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 49 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 48 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 97 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 17 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 25 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 31 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 24 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h".