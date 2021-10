Un gravissimo incidente stradale si è registrato nel tardo pomeriggio in via Isonzo, a poca distanza dall'incrocio con la strada Nascosa. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, una moto e un'auto sono entrate in collisione tra loro all'altezza del centro sportivo Tecariba. A causa del violento impatto, il motociclista ha riportato ferite che hanno richiesto il trasporto d'urgenza in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il traffico è stato interrotto per consentire l'intervento ai soccorritori e sarà riaperto solo una volta ultimati i rilievi e la bonifica della strada.